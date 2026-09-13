Рижское Восточное управление Государственной полиции разыскивает гражданина Норвегии Сондре Швемке Лерсбрюггена, родившегося в 2004 году. Молодой человек приехал в Ригу с туристической группой, но после посещения Старого города не вернулся в гостиницу.

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести гражданина Норвегии Сондре Швемке Лерсбрюггена, родившегося в 2004 году.

11 сентября молодой человек приехал в Ригу вместе с туристической группой. В последний раз его видели в Старой Риге в ночь на 12 сентября — примерно с 23.00 до полуночи. В гостиницу он не вернулся, и его нынешнее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 190 сантиметров, спортивное телосложение, каштановые волосы средней длины и тёмные глаза. На нём были серый джемпер, тёмные брюки и белая обувь.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию молодого человека. Всех, кому известно его возможное местонахождение, просят незамедлительно позвонить по номеру 112.