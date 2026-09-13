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Полиция вышла на след подростков, нападавших на людей в центре Риги 2 1064

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.09.2026
TV3
Изображение к статье: драка в Верманском парке

Госполиция установила личности молодых людей, которые нападали на прохожих в центре Риги и снимали происходящее на видео. По фактам насилия начат уголовный процесс, а четверо подростков получили статус подозреваемых, сообщает TV3 Ziņas.

Одно из вызвавших широкий резонанс видео было снято в углу Верманского сада, неподалеку от перекрестка улиц Элизабетес и Тербатас, о чем писал BB.lv. На записи видно, как молодой человек бьет девушку руками и ногами, а находящиеся рядом подростки наблюдают за происходящим, смеются и снимают нападение.

Хотя видео появилось в публичном пространстве сравнительно недавно, полиция установила, что снято оно было некоторое время назад.

Правоохранители также выяснили, что это не единственный подобный эпизод с участием этих молодых людей. Полиции известно как минимум о шести нападениях.

«По фактам насилия начат уголовный процесс, выявлены новые случаи, когда молодые люди совершали аналогичные действия. Четырем лицам присвоен статус подозреваемых, расследование продолжается», — сообщил инспектор отдела превенции Рижского регионального управления Госполиции Янис Лапсалис.

Все установленные участники инцидентов несовершеннолетние, однако им уже исполнилось 14 лет, поэтому они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В то же время в Госполиции отмечают, что в последнее время информации о новых нападениях этой группы подростков не поступало. Правоохранители также не видят признаков формирования в столице молодежных группировок, нападающих на людей по идеологическим мотивам.

«Не наблюдается формирования каких-либо группировок скинхедов, металлистов или рэперов, которые объединялись бы и нападали на других молодых людей», — отметил Лапсалис.

Заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов также заявил, что полиция не видит тенденции к объединению подростков в организованные банды или группировки. При этом правоохранители продолжают регулярно патрулировать популярные городские места, особенно те, где собирается молодежь.

Однако руководитель молодежного центра OPEN Эдий Клайшис считает, что одними усиленными полицейскими патрулями проблему решить невозможно. Он напомнил о ситуации с так называемыми «детьми Origo»: после того как полиция стала активно разгонять собиравшихся там подростков, часть из них просто переместилась в другое место — к торговому центру Akropole.

По словам Клайшиса, полиция в основном вынуждена бороться уже с последствиями: задерживать подозреваемых и расследовать совершенные правонарушения. Для предотвращения новых случаев насилия необходимо работать прежде всего с причинами, из-за которых подростки попадают в подобные компании.

«Полиция не должна заниматься воспитанием детей. Если молодой человек не находит чувства принадлежности дома, он будет искать его в другом месте — например, в каком-нибудь кружке или в сомнительной компании. В действительности он выбирает ту среду, где его принимают. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы подростки не доходили до такого выбора», — подчеркнул Клайшис.

Однако именно профилактическая работа сталкивается с серьезными трудностями. Для индивидуальной работы с подростками из групп риска сейчас не хватает как специалистов, так и эффективных инструментов.

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#Рига #полиция #молодежь #преступность #профилактика #подростки #уголовный процесс #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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