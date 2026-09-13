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Только для своих? От жителей Латвии скрывают вакансии с высокими зарплатами 2 846

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: вакансии

Проблемой рынка труда Латвии является низкая доля регистрации вакансий в Государственном агентстве занятости. Эти выяснилось на состоявшемся в среду заседании Комиссии Сейма по долгосрочному развитию.

В отчете Минэкономики говорится: если всего по стране требуется около 100 тысяч человек, то официальных объявлений о найме через биржу труда — всего лишь 26 тысяч, т. е. чуть более четверти. «Остальной спрос образуется по коммерческим каналам», – констатировали в Минэкономики.

Чем выше потенциальная зарплата, тем меньше желание оповещать широкий круг соискателей.

Например, в 2026 году при найме руководителей из 2005 обнаруженных экспертами вакансий только 156 присутствовали в базе Государственного агентства занятости.

При этом сохраняется гигантская разница между Ригой и Латгалией в шансах на трудоустройство: если в столице имеется 0,9 безработного на вакансию, то в Прейльском крае — 8,4. Среди безработных рижан лишь треть старше 50 лет, а в Прейльском крае таковых 55%.

Вместе с тем необратимое старение населения — оно же повышение продолжительности жизни! — неразрывно связано с ростом спроса на медицинские и социальные услуги. А вот тут вакансий много. Правда, высокооплачиваемыми их назвать трудно.

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#Латвия #зарплата #вакансии #рынок труда
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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