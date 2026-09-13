Трагический случай произошёл 12 сентября возле одного из жилых домов Астаны. Выпавшая из окна многоэтажки 27-летняя женщина упала на детскую коляску, в которой находился двухлетний ребёнок. Спасти обоих не удалось.

В Астане полиция выясняет обстоятельства гибели 27-летней женщины и двухлетнего ребёнка. По предварительной информации правоохранительных органов, женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже жилого дома.

Траектория падения пришлась на детскую коляску, находившуюся возле здания. В ней в тот момент был двухлетний малыш. Женщина и ребёнок получили смертельные травмы.

Первые сообщения расходились в деталях

Информация о происшествии первоначально появилась в социальных сетях и рассказах очевидцев. Департамент полиции Астаны сообщил, что, согласно предварительным данным, женщина выпала из окна 15-го этажа. Распространяемые очевидцами сведения о происходившем в квартире до трагедии полиция пока не подтверждала.

Возбуждено уголовное дело

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят проверку и восстанавливают обстоятельства, предшествовавшие происшествию.

О причинах падения женщины, возможных свидетелях и других деталях официально не сообщается. Поэтому любые версии произошедшего до завершения расследования остаются предположениями.

Трагедия возле жилого дома в Астане унесла жизни 27-летней женщины и двухлетнего ребёнка. Полиции предстоит установить полную картину случившегося.