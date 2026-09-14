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11 пьяных водителей за сутки: в Латвии большинству грозит уголовная ответственность 1 185

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: рейд полиции

За минувшие сутки латвийская полиция задержала 11 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев уровень алкоголя оказался настолько высоким, что были возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки сотрудники Государственной полиции Латвии выявили 11 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В восьми случаях концентрация алкоголя у водителей превысила установленный законом порог уголовной ответственности. По этим фактам возбуждены уголовные процессы. Еще в трех случаях полиция начала административное производство.

Для некоторых нарушителей последствия окажутся особенно серьезными. Один автомобиль уже конфискован, а еще семеро водителей должны будут выплатить государству стоимость своих транспортных средств в соответствии с действующим законодательством.

Больше всего нетрезвых водителей зафиксировано в Рижском регионе и Земгале — по три человека. Еще по два случая выявлено в Курземе и Латгале, один — в Видземе.

Это означает, что большинство задержанных рискуют не только лишиться водительских прав, но и понести серьезные финансовые потери из-за конфискации автомобиля или взыскания его стоимости.

Помимо борьбы с нетрезвыми водителями, полиция продолжила контроль за соблюдением правил дорожного движения. За сутки вынесено 396 постановлений об административных правонарушениях, из которых 165 связаны с превышением скорости.

За тот же период в Латвии зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие. В авариях пострадали пять человек: в Риге травмы получили два велосипедиста и водитель электросамоката, в Курземе — пешеход, а в Латгале — велосипедист.

Полиция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения остается одним из самых опасных нарушений правил дорожного движения и влечет не только крупные штрафы и уголовную ответственность, но и риск тяжелых последствий для всех участников движения.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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