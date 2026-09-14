За последние три дня латвийские пограничники предотвратили 186 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. С начала года число таких случаев уже превысило 11 тысяч, поэтому усиленный режим охраны границы сохраняется до конца года.

Государственная пограничная охрана Латвии за последние три дня предотвратила 186 попыток незаконного пересечения государственной границы с Беларусью.

Наибольшая активность была зафиксирована в субботу, когда границу пытались пересечь 105 человек. В пятницу было остановлено еще 56 человек, а в воскресенье — 25.

Всего с начала 2026 года латвийские пограничники пресекли уже 11 002 попытки незаконного проникновения в страну через белорусскую границу.

Эти цифры показывают, что миграционное давление на восточную границу Латвии сохраняется высоким. Именно поэтому правительство ранее продлило режим усиленной охраны приграничных территорий до конца текущего года.

Особый режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

При этом в исключительных случаях Латвия продолжает применять гуманитарные исключения. Так, в прошлом году по таким основаниям въезд был разрешен 31 человеку, несмотря на общий запрет на незаконное пересечение границы.

Для сравнения, за весь прошлый год пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. В 2024 году этот показатель составлял 5388 случаев, а по гуманитарным причинам в страну были допущены 26 человек.

Таким образом, уже сейчас количество предотвращенных попыток в 2026 году практически достигло уровня всего прошлого года, что свидетельствует о сохранении высокой нагрузки на пограничные службы.