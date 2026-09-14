Рижский городской суд 6 октября продолжит рассмотрение уголовного дела против члена правления и бухгалтера компании VVS Catering, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Обвиняемые свою вину не признают, а на первом заседании суд заслушал бывшего сотрудника, объяснившего происхождение найденного во время обыска конверта с деньгами.

Рижский городской суд назначил на 6 октября продолжение рассмотрения уголовного дела, связанного с компанией VVS Catering. На следующем заседании планируется продолжить допрос свидетелей по делу, в котором обвинения предъявлены члену правления предприятия Эндию Берзиньшу и бухгалтеру Марике Витолине.

Следствие считает, что с января 2017 года по июнь 2018 года руководство компании при содействии бухгалтера скрывало реальный размер выплат сотрудникам. По версии прокуратуры, часть зарплат выплачивалась неофициально, а в отчетности для Службы государственных доходов указывались заниженные суммы.

По данным обвинения, таким образом государство недополучило 114 364 евро в виде обязательных социальных взносов и подоходного налога с населения.

По версии следствия, бухгалтер ежемесячно вела отдельный, неофициальный учет заработной платы, а также готовила или организовывала подготовку отчетности, которая затем подавалась в систему электронного декларирования Службы государственных доходов.

На первом судебном заседании внимание привлек один из эпизодов, связанных с обыском. Бывший сотрудник компании Кристапс Зутис рассказал суду, что найденный следователями конверт с его именем не имел отношения к выплате зарплаты «в конверте».

По его словам, внутри находились 185 евро, которые он снял в банкомате для оплаты аренды квартиры. Конверт он оставил на рабочем столе, собираясь позже передать деньги владельцу жилья, однако забыл об этом. Сам конверт, как пояснил свидетель, остался у него после конкурса в Facebook, где он выиграл билеты на боксерский поединок.

Это важно для дела, поскольку обвинение строится вокруг предполагаемой схемы выплаты неофициальных зарплат. Суду предстоит оценить не только документы и финансовые материалы, но и показания свидетелей по отдельным эпизодам.

Помимо обвинений в адрес физических лиц, прокуратура добивается применения принудительных мер воздействия и к самой компании. В рамках обеспечительных мер уже запрещено вносить изменения в регистрационные данные предприятия и передавать его другим владельцам.

Эндий Берзиньш, известный как один из основателей сети ресторанов Vairāk saules, и Марика Витолиня своей вины не признают. Судебное разбирательство продолжается, а окончательное решение по делу пока не принято.