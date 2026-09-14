«Муниципальная полиция использует камеры контроля скорости движения в Риге. Сколько их в городе сейчас? Как выбираются места для установки камер?

Зафиксированы ли тенденции – водители стали меньше нарушать? Или число нарушителей выросло?

Какие штрафы выписываются нарушителям? Сколько штрафов собрано – в этом году и в прошлом? Читатель портала bb.lv»

Отвечает специалист по коммуникации Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе:

– Сразу отметим, что в распоряжении полиции самоуправления нет стационарных радаров контроля скорости. Контроль осуществляется при помощи автоматизированных устройств, которыми оборудованы нетрафарированные автомобили полиции.

Места, где проводится контроль, определяются с учётом рисков для безопасности дорожного движения и интересов общества по специально разработанным маршрутам: в первую очередь возле учебных заведений, детских и спортивных площадок, а также там, где превышение скорости движения транспорта может напрямую угрожать безопасности жителей.

В частности, особое внимание уделяется улицам, где по соображениям безопасности максимально разрешённая скорость снижена до 30 км/ч или 20 км/ч, в том числе на участкам без тротуаров, где особенно важно защищать наиболее уязвимых участников дорожного движения. В свою очередь, трафарированные патрульные автомобили, оборудованные радарами, используются в повседневном режиме — при реагировании на вызовы и во время патрулирования городских улиц.

В 2025 году решения о наложении штрафа за превышение скорости были приняты более чем в 93 тысячах случаев. (В среднем по 253 штраф в день. – bb.lv).

Самая высокая зафиксированная скорость составила 129 км/ч на улице Краста в направлении от улицы Гребенщикова к улице Йезусбазницас, где разрешённая скорость составляет 50 км/ч.

В 2026 году (по июль включительно) решения о штрафах были приняты более чем в 55 тысячах случаев. Максимальная зафиксированная скорость за этот период составила 120 км/ч на улице Валдекю в направлении от улицы Ирбенес к улице Берзупес, где действует ограничение 30 км/ч.

При этом эти показатели нельзя объективно использовать для вывода о том, стали ли водители нарушать скоростной режим чаще или реже. В марте этого года Рижская полиция самоуправления расширила автопарк, добавив несколько патрульных автомобилей с установленными системами контроля скорости. Из-за этого изменилась интенсивность проверок и количество охваченных участков, что существенно влияет на число выявленных нарушений и не позволяет напрямую сравнивать данные с предыдущим периодом.

Размер денежного штрафа за превышение разрешённой скорости зависит от того, насколько превышена скорость. За такие нарушения водителям может быть назначен штраф от 20 до 1400 евро. Отдельную статистику по фактически оплаченным штрафам муниципальная полиция Риги не ведёт.