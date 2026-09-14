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Поезд с 150 пассажирами протаранил грузовик в Нидерландах 1 167

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поезд протаранил грузовик

Фото: SPS Media.

Утром 14 сентября пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в нидерландском городе Эрмело. В составе находились около 150 человек, водитель грузовика получил лёгкие травмы.

Авария произошла примерно в 10:00 на охраняемом переезде на улице Хорстервег. Грузовик с открытым полуприцепом перевозил крупные бетонные блоки. Причина, по которой машина оказалась на путях перед приближающимся поездом, пока не установлена, передает NOS.

В результате столкновения поезд и грузовой автомобиль получили значительные повреждения. По предварительным данным, машинист и пассажиры не пострадали. Людей эвакуировали из вагонов и под сопровождением отвели по путям к станции. Для них организовали автобусы.

Движение поездов между Пюттеном и Нюнспетом остановлено. Между Пюттеном, Эрмело, Хардервейком и Нюнспетом курсируют компенсационные автобусы. Пассажирам, следующим между Амерсфортом и Зволле, рекомендовано учитывать дополнительное время в пути.

Специалисты ProRail оценивают повреждения железнодорожной инфраструктуры и объём необходимых восстановительных работ. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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#происшествие #Нидерланды #транспорт #эвакуация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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