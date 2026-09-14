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Полиция начала 50 административных процессов за несанкционированное скопление транспортных средств у торгового центра 0 580

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.09.2026
LETA
Изображение к статье: торговый центр

В месте несанкционированного скопления транспортных средств у торгового центра "Akropole Rīga" Государственная полиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, выяснило агентство ЛЕТА.

Чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения, вечером 11 сентября Госполиция организовала у одного из торговых центров в Риге усиленное присутствие своих сил с привлечением как должностных лиц бюро реагирования Рижского регионального управления, так и должностных лиц отдела управления технической поддержки Госполиции, а также сотрудников Дирекции безопасности дорожного движения, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Дополнительные силы были необходимы, так как стражи порядка получили информацию о планируемом собрании. В то же время в полиции указали, что подобные собрания на автомобилях у рижских торговых центров происходили и ранее. Архив агентства ЛЕТА свидетельствует, что, например, в мае этого года полиция начала 21 дело об административном правонарушении и два уголовных процесса за нарушения правил дорожного движения субботним вечером у торгового центра "Sāga".

Во время мероприятия проводились различные проверки с целью убедиться, соблюдают ли водители правила дорожного движения, а также соответствует ли техническое состояние транспортных средств требованиям и не совершаются ли другие нарушения.

В месте скопления транспортных средств полиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чем подтвердилось, что на мероприятиях такого рода водители откровенно игнорируют требования правил дорожного движения и угрожают безопасности других участников дорожного движения, указывают в полиции.

47 процессов об административных правонарушениях начаты за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение разрешенной скорости движения, вождение без прав на управление транспортным средством, за агрессивный стиль вождения, за управление не прошедшим техосмотр транспортным средством и за управление технически несоответствующим транспортным средством - из-за несоответствия световых приборов, выхлопных систем, размещения государственных регистрационных номерных знаков, а также за другие нарушения.

Кроме того, за нарушения при использовании дронов Госполиция начала три дела об административных правонарушениях.

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#полиция #торговый центр
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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