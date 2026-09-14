Бизнес-джет Cessna Citation Latitude вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк и направлялся в Ливию. При посадке в аэропорту Мисраты самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего начался пожар.

На борту находились пилот и бортпроводник, обоих удалось спасти.

«Слава богу, самолет был пуст, Аллах уберег», — заявил сам бизнесмен в беседе с журналистами после случившегося.

Компания BKNJET Havacılık A.Ş., эксплуатирующая самолет, также выступила с заявлением после аварии. В компании подтвердили, что на борту находились три члена экипажа, а сам рейс выполнялся без пассажиров — все члены экипажа были благополучно эвакуированы, жертв и пострадавших нет.

Причины происшествия пока не установлены.

Наследие Акына работает в Риге

Хамди Акын является основателем компании TAV Airports Holding, которая работает в Латвии, прежде всего в Рижском аэропорту.

TAV пришла в Латвию после международного конкурса: с января 2011 года ее дочерняя SIA TAV Latvia получила управление коммерческими площадями пассажирского терминала аэропорта Рига.

В 2012 году Хамди Акын продал 38% акций французскому оператору Groupe ADP (Aéroports de Paris). В 2017 году компания Акына продала французам свои оставшиеся 8,12% акций. После этой сделки бизнесмен также покинул пост председателя совета директоров TAV Airports, который занимал с 2005 года.