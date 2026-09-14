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В Валмиерском крае чиновнику пытались передать €1000 и бутылку алкоголя 0 130

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взятка

ChatGPT

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) предлагает предъявить обвинение предпринимательнице, которая, по версии следствия, передала должностному лицу Валмиерского самоуправления €1000 и бутылку алкоголя. Взамен компания рассчитывала получить право аренды помещений в муниципальном здании.

Как сообщили в KNAB, председатель правления фирмы, оказывающей лицензированные бухгалтерские и консультационные услуги, действовала по указанию другого человека. Стоимость переданной чиновнику бутылки алкоголя оценили в несколько десятков евро.

Муниципальный служащий сообщил о попытке подкупа правоохранительным органам.

По итогам расследования KNAB предложило прокуратуре начать уголовное преследование председателя правления компании за дачу взятки должностному лицу. Второму фигуранту вменяется пособничество. Кроме того, бюро просит продолжить производство о применении принудительных мер к юридическому лицу, в интересах которого, предположительно, предлагалась взятка.

Уголовный процесс был начат 2 апреля 2026 года. Теперь прокуратура должна решить вопрос о его дальнейшем движении.

Следует учитывать, что на этом этапе никто из фигурантов ещё не признан виновным: окончательное решение может вынести только суд.

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#Латвия #коррупция #прокуратура #KNAB
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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