Только в августе жители Латвии потеряли из-за мошенников более €1 млн. Самыми прибыльными для злоумышленников остаются телефонные звонки, сообщили в Государственной полиции.

В августе полиция зарегистрировала 215 случаев мошенничества. В 127 из них преступникам удалось добиться своего: общая сумма ущерба составила €1 075 660.

Звонки обошлись жертвам почти в €444 тысячи

Наибольшие потери связаны с телефонным мошенничеством. За месяц зарегистрировано 90 таких эпизодов, причём в 30 случаях злоумышленники получили от жертв в общей сложности €443 762.

Чаще всего мошенники выдавали себя за сотрудников банков, почтовых служб, Государственного агентства социального страхования, полиции, операторов мобильной связи и других учреждений.

Больше всего пострадавших оказалось в Рижском регионе: 21 человек потерял в общей сложности €362 424.

Почти все «инвестиции» закончились потерей денег

Полиция также зарегистрировала 20 случаев инвестиционного мошенничества. В 19 из них преступники выманили у жителей €196 196.

В Рижском регионе восемь человек потеряли €59 554. Самый большой совокупный ущерб зафиксирован в Видземе, где четверо пострадавших лишились €111 169.

Ещё 56 эпизодов были связаны с фишинговыми письмами и поддельными сайтами. В 40 случаях жертвы перевели мошенникам €171 785. Из этой суммы €136 096 потеряли 15 жителей Рижского региона.

Всего за первые восемь месяцев 2026 года мошенники выманили у жителей Латвии более €15 млн.

Что советует полиция

Схемы злоумышленников повторяются, однако становятся всё более убедительными. Мошенники торопят человека, запугивают его и прикрываются названиями известных государственных учреждений и компаний.

Полиция призывает критически относиться к неожиданным звонкам и никому не сообщать данные доступа к банковским счетам. При подозрении на мошенничество необходимо сразу связаться со своим банком. Если деньги уже похищены, следует позвонить по номеру 112 и также уведомить банк.

Главное правило остаётся прежним: прежде чем выполнять требования незнакомца, нужно самостоятельно позвонить в названное им учреждение или посоветоваться с близкими.