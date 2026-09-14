Видео из магазина Rimi в Елгаве вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. На записи охранник тащит по полу мужчину, на которого надеты наручники. При этом неизвестно, что произошло перед этим и почему посетитель оказался задержан.

Запись появилась в Facebook. По словам автора публикации, инцидент произошёл в магазине Rimi в торговом центре RAF в Елгаве. Когда именно было снято видео, установить пока невозможно.

Короткий ролик быстро разделил пользователей на два лагеря. Одни сочли действия охранника чрезмерно жёсткими и поставили под сомнение необходимость такого обращения с мужчиной. Другие напомнили, что сотрудники магазинов сталкиваются с кражами и конфликтными посетителями.

Одна из комментаторов выступила в защиту охраны: «Тот, кто пишет, что охранники неправильно поступили, никогда не работал в магазине. Эти воры невыносимы, и их много. Еще и грубо ругаются, угрожают убить и так далее. Хорошо, что есть охранники, которые могут хоть как-то помочь. А если их нет и работают только женщины-продавцы? Поработайте в магазине месяц, а потом комментируйте».

Другая пользовательница также считает, что охранник действовал оправданно. «Интересные люди… защищают вора. Что, по-вашему, должен был делать сотрудник охраны - упасть на колени и погладить его? Получается, вор может красть, потому что это магазин? Сегодня воруют в магазине, а завтра уже у кого-то из вас дома».

Однако сама видеозапись не даёт ответа на главный вопрос. Неизвестно, что происходило до момента, когда мужчина оказался в наручниках, и какие обстоятельства привели к его задержанию.

Поэтому оценивать обоснованность действий охранника только по опубликованным кадрам пока невозможно. Видео показывает лишь финальный эпизод конфликта, но не объясняет, с чего всё началось.