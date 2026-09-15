Рижский окружной суд 29 сентября продолжит рассмотрение уголовного дела, по которому бывший председатель правления AS «Rīgas namu apsaimniekotājs» Игорь Трубко обвиняется в предложении взятки в размере 2,1 млн евро депутату Рижской думе Мартиньшу Косовичу.

На следующем заседании планируется продолжить судебные прения.

Ранее Суд по экономическим делам признал Трубко виновным и приговорил его к четырем годам и шести месяцам реального лишения свободы. Приговор был обжалован.

Суд первой инстанции также запретил Трубко заниматься любой коммерческой деятельностью в течение пяти лет. На компанию «Rīgas namu apsaimniekotājs» был наложен штраф в размере 200 минимальных месячных зарплат, или 124 000 евро.

До вступления приговора в законную силу в отношении Трубко оставлены без изменений ранее избранные меры пресечения — обязанность сообщать о смене места жительства и запрет на выезд из страны.

Кроме того, суд сохранил арест недвижимости на улице Эмилии Беньяминяс, 5, в Риге для обеспечения исполнения денежного взыскания.

Как ранее сообщало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), согласно собранным следствием доказательствам, взятка была предложена для того, чтобы представленная предпринимателем компания победила в концессионном конкурсе и получила в управление часть домов, обслуживаемых муниципальным предприятием «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP).

По данным KNAB, предприниматель также указывал Косовичу, какие условия конкурсной документации были бы выгодны для «Rīgas namu apsaimniekotājs».

Сам Косович ранее подтвердил журналистам, что сообщил KNAB о предложении взятки.

Весной 2021 года «Rīgas namu apsaimniekotājs» предлагал в экспериментальном порядке принять в управление отдельные дома RNP. Компания рассчитывала получить 60 домов, имевших значительные накопления.

По данным Firmas.lv, Трубко с весны 2018 года занимал должность председателя правления «Rīgas namu apsaimniekotājs», а с мая 2023 года является председателем совета компании. Он также косвенно владеет долей в предприятии.