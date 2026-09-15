Польские пограничники остановили грузовик-рефрижератор, в котором находились 34 мигранта, ранее подавших заявления на получение международной защиты в Латвии. Об этом во вторник сообщает польское агентство PAP.

Грузовик с литовскими регистрационными номерами был остановлен на автомагистрали A2 недалеко от Познани. Машина двигалась в сторону Германии.

Во время проверки выяснилось, что мигранты были спрятаны в грузовом отсеке за специально оборудованной перегородкой.

Среди находившихся в грузовике были граждане Эритреи, Эфиопии, Египта, Пакистана, Сомали, Судана и Туниса.

«У иностранцев имелись документы, подтверждающие, что на территории Латвии они подали заявления на получение международной защиты», — сообщила представитель польской пограничной службы.

В рамках процедуры реадмиссии всех 34 человек передали властям Литвы.

В отношении водителя грузовика начато расследование.