Вечером в Лиепае произошел инцидент с городским автобусом №6. Около половины десятого вечера на остановке на улице Круму возле магазина Mego неизвестный повредил выстрелом стекло задней двери автобуса, сообщает liepajniekiem.lv.

Вечером в Лиепае произошел инцидент с городским автобусом №6. Около половины десятого вечера на остановке на улице Круму возле магазина Mego неизвестный повредил выстрелом стекло задней двери автобуса, сообщает liepajniekiem.lv.

По словам одной из пассажирок, еще до прибытия автобуса на остановке находилась компания молодых людей, откуда доносились звуки выстрелов.

После того как пассажиры вошли в салон и автобус начал движение, раздался громкий звук — оказалось, что стекло задней двери повреждено выстрелом.

В Liepājas sabiedriskais transports подтвердили, что после происшествия рейс на улице Круму был прерван. Водитель вызвал Государственную полицию.

По предварительной информации правоохранителей, по автобусу могли выстрелить из пневматического оружия.

Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего.