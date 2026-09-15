Камеры видеонаблюдения зафиксировали Audi, который ехал по тротуару и газону, а затем перекрыл полосу движения. После этого водитель вышел из машины и передал руль другому человеку — оба оказались сильно пьяны.

Инцидент произошёл 12 сентября около 21:48. Муниципальная полиция Саласпилса заметила автомобиль, двигавшийся по пешеходной части и зелёной зоне. Позже на улице Ригас машина остановилась, заблокировав одну из полос.

На записи видно, как первый водитель покинул автомобиль, после чего за руль сел другой человек и продолжил движение. Полиция также усмотрела признаки возможной агрессивной езды, включая пересечение сплошной линии разметки.

Информация была передана патрулю, который остановил Audi возле дома № 1 на улице Сколас. Во время проверки выяснилось, что новый водитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские установили и первого водителя — он также был пьян.

Алкотестер показал у одного из задержанных более 2 промилле, у второго — свыше 3 промилле. Кроме того, у одного из них не было водительских прав.

Обоих передали Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.

Смена водителя не помогла избежать ответственности: за рулём поочерёдно оказались два нетрезвых человека, каждый из которых представлял серьёзную угрозу для окружающих.