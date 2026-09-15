Задержанный по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей преподаватель танцев был также связан с постановками Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ), выяснило агентство LETA.

На распространенной полицией фотографии подозреваемого изображен танцор Артурс Ф.

На сайте ЛНОБ была указана его связь с оперой «Кармен». В описании артиста сообщалось, что он танцует в танцевальной студии «Pro-X», проводит тренировки и дает мастер-классы.

Представитель ЛНОБ Ирбе Трейле сообщила агентству LETA, что Артурс Ф. не является штатным сотрудником оперы.

«Каждый сезон ЛНОБ сотрудничает с сотнями внештатных артистов, и ранее этот человек участвовал в одной постановке в качестве мимиста-танцора. В нынешнем сезоне сотрудничества с ним не было, и, учитывая появившуюся в публичном пространстве информацию, оно не планируется», — прокомментировала Трейле.

В настоящее время ЛНОБ не получала от правоохранительных органов официальной информации или запросов, однако при необходимости готова сотрудничать и оказывать всю возможную помощь.

Вскоре после того, как агентство LETA проявило интерес к этой теме, опера поспешно удалила со своего сайта всю информацию о подозреваемом в педофилии Ф.

Сам танцор в социальных сетях указывает, что также участвовал в рассчитанном на детскую аудиторию проекте о медвежонке Ричи Ру. Его имя значится в списке участников проекта в одном из предыдущих сезонов.

Одна из создательниц проекта Рута Рейника-Прейса согласилась ответить на вопросы о Ф. только письменно. «Фаткин участвовал в отдельных представлениях „Ричи Ру“ в качестве приглашенного артиста-танцора», — подчеркнула Рейника-Прейса.

Она на всякий случай отметила, что возможные противоправные действия Ф. никоим образом не связаны с ценностями команды «Ричи Ру».

Как сообщал bb.lv, задержанный на прошлой неделе по подозрению в возможных действиях сексуального характера в отношении детей мужчина является преподавателем танцев, работавшим в Добеле. Предполагаемые потерпевшие могут находиться и в других местах Латвии, поскольку допускается, что преподаватель проводил занятия танцами и в других городах и населенных пунктах.