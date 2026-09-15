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В Добеле арестован учитель танцев: полиция ищет возможных пострадавших 0 300

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дети танцуют

Учителя танцев, работающего в Добеле, подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении детей и рассылке воспитанникам порнографических материалов. Мужчина находится под арестом, полиция допускает, что пострадавших может быть больше.

Как сообщили в Государственной полиции, 5 сентября правоохранители получили информацию о том, что преподаватель танцев мог распространять среди своих воспитанников материалы порнографического содержания.

Был начат уголовный процесс по части 2 статьи 162 Уголовного закона — о развращении малолетнего. После проведения оперативных мероприятий 7 сентября полиция задержала предполагаемого виновного — мужчину 1996 года рождения.

9 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый по-прежнему находится под арестом. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

Следователи продолжают собирать доказательства и проверяют информацию, которая может указывать на другие эпизоды.

Полиция просит откликнуться родителей, чьи дети посещали занятия у преподавателя по имени Артур и могли пострадать от его действий. Обратиться к правоохранителям также просят всех, кто располагает сведениями о возможных преступлениях сексуального характера или распространении преподавателем порнографических материалов.

Связаться с полицией можно по телефонам:

  • 63004344;

  • 28444521;

Часть 2 статьи 162 Уголовного закона предусматривает ответственность за совершенные без физического контакта действия сексуального характера в отношении малолетнего, направленные на удовлетворение полового влечения виновного или пробуждение полового инстинкта у потерпевшего. Речь также идет о случаях использования беспомощного состояния ребенка, доверия, авторитета или иного влияния, а также насилия или угроз.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и пробационного надзора сроком до пяти лет.

В интересах расследования более подробные сведения полиция пока не раскрывает. Правоохранители напоминают родителям о необходимости регулярно разговаривать с детьми о том, что происходит в школе, на занятиях и в других местах, где они проводят время.

Полиция допускает наличие других эпизодов и возможных пострадавших, поэтому любая информация родителей и бывших воспитанников может оказаться важной для расследования. При этом вина задержанного еще не установлена судом, и до вступления приговора в силу действует презумпция невиновности.

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#образование #криминал #родители #преступления #дети #арест
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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