Государственная полиция просит помочь в поисках 44-летней Алисии Дакоты Клинты, местонахождение которой неизвестно с 31 августа.

Женщина вышла из дома на улице Палму в Риге и не вернулась. Заявление о её исчезновении полиция получила 9 сентября, после чего начала поиски.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, короткие каштановые волосы. На ней были тёмно-синий плащ, тёмные джинсы и серые туристические ботинки. При себе женщина имела тёмно-синий рюкзак с белыми квадратами.

Всех, кто видел Алисию Дакоту Клинту или располагает информацией о её возможном местонахождении, просят незамедлительно позвонить в полицию по номеру 112.