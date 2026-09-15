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В Риге разыскивают пропавшую Алисию Дакоту Клинту 0 483

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алисия Дакота Клинта
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция просит помочь в поисках 44-летней Алисии Дакоты Клинты, местонахождение которой неизвестно с 31 августа.

Женщина вышла из дома на улице Палму в Риге и не вернулась. Заявление о её исчезновении полиция получила 9 сентября, после чего начала поиски.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, короткие каштановые волосы. На ней были тёмно-синий плащ, тёмные джинсы и серые туристические ботинки. При себе женщина имела тёмно-синий рюкзак с белыми квадратами.

Всех, кто видел Алисию Дакоту Клинту или располагает информацией о её возможном местонахождении, просят незамедлительно позвонить в полицию по номеру 112.

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#Рига #полиция #помощь #поиск #следствие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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