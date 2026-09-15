Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зашёл в подъезд — через три часа погиб: в Елгаве расследуют загадочное падение мужчины 0 122

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина выпал из общей лоджии многоквартирного дома

Иллюстративное фото. ChatGPT

В Елгаве около 39-летний мужчина выпал из общей лоджии многоквартирного дома и упал на козырёк подъезда. Медики около получаса пытались его реанимировать, однако спасти пострадавшего не удалось, сообщает TV3 Degpunktā.

Инцидент произошёл вечером в субботу. По информации телеканала, момент падения заметил молодой человек, внимание которого привлекли крик и последовавший за ним удар. При этом свидетель не увидел, с какого этажа упал мужчина и находился ли рядом с ним кто-либо ещё.

Жильцы утверждают, что попасть на крышу козырька другим способом невозможно, поэтому мужчина, предположительно, сорвался с одной из общедоступных лоджий в подъезде.

Одна из жительниц рассказала TV3 Degpunktā, что около шести часов вечера возвращалась из магазина и увидела незнакомца у входа в дом. У мужчины не было электронного ключа, и он несколько минут пытался попасть внутрь, нажимая кнопки домофона. Женщина открыла ему дверь.

По её словам, мужчина производил впечатление выпившего, хотя не шатался. Что он делал после того, как оказался в подъезде, собеседница не знает.

Примерно через три часа мужчина погиб. Как сообщает TV3 Degpunktā со ссылкой на соседей и старшего по дому, в тот вечер он мог гостить у знакомого, живущего в этом здании. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Жильцы предполагают, что причиной падения могли стать алкоголь, другие вещества либо конфликт. Эти предположения не подтверждены: полиция должна установить обстоятельства произошедшего и выяснить, был ли мужчина один в момент трагедии.

Пока достоверно известно лишь то, что мужчина оказался в подъезде около шести вечера, а примерно в девять выпал с лоджии. Делать вывод о несчастном случае или возможном участии других людей до завершения расследования преждевременно.

×
#полиция #медицина #алкоголь #трагедия #преступность #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: авиакатастрофа
Изображение к статье: Телефонные мошенники
Изображение к статье: Поезд протаранил грузовик
Изображение к статье: Взятка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Служебные собаки
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Автобусы
Бизнес
Изображение к статье: Арина Соболенко
Спорт
Изображение к статье: В Египте нашли гробницу возрастом 4400 лет: краски на стенах сохранились до наших дней
Культура &
Изображение к статье: месторождение газа, Ямал
В мире
3
Изображение к статье: Муниципальная полиция Саласпилса
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Служебные собаки
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Автобусы
Бизнес
Изображение к статье: Арина Соболенко
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео