В Елгаве около 39-летний мужчина выпал из общей лоджии многоквартирного дома и упал на козырёк подъезда. Медики около получаса пытались его реанимировать, однако спасти пострадавшего не удалось, сообщает TV3 Degpunktā.

Инцидент произошёл вечером в субботу. По информации телеканала, момент падения заметил молодой человек, внимание которого привлекли крик и последовавший за ним удар. При этом свидетель не увидел, с какого этажа упал мужчина и находился ли рядом с ним кто-либо ещё.

Жильцы утверждают, что попасть на крышу козырька другим способом невозможно, поэтому мужчина, предположительно, сорвался с одной из общедоступных лоджий в подъезде.

Одна из жительниц рассказала TV3 Degpunktā, что около шести часов вечера возвращалась из магазина и увидела незнакомца у входа в дом. У мужчины не было электронного ключа, и он несколько минут пытался попасть внутрь, нажимая кнопки домофона. Женщина открыла ему дверь.

По её словам, мужчина производил впечатление выпившего, хотя не шатался. Что он делал после того, как оказался в подъезде, собеседница не знает.

Примерно через три часа мужчина погиб. Как сообщает TV3 Degpunktā со ссылкой на соседей и старшего по дому, в тот вечер он мог гостить у знакомого, живущего в этом здании. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Жильцы предполагают, что причиной падения могли стать алкоголь, другие вещества либо конфликт. Эти предположения не подтверждены: полиция должна установить обстоятельства произошедшего и выяснить, был ли мужчина один в момент трагедии.

Пока достоверно известно лишь то, что мужчина оказался в подъезде около шести вечера, а примерно в девять выпал с лоджии. Делать вывод о несчастном случае или возможном участии других людей до завершения расследования преждевременно.