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Жестокая история с лебедем в Царникаве получила судебную развязку 0 61

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лебедь

Рижский районный суд в Юрмале признал виновными двух граждан Узбекистана в жестоком обращении с лебедем в Царникаве. Акбару Абдихакимову и Бехрузу Шарипову назначен пробационный надзор сроком на три года и 11 месяцев. Кроме того, в течение четырех лет им запрещено содержать животных любых видов.

Как сообщает LETA, обвиняемые заранее согласовали наказание с прокурором.

Инцидент произошел 30 марта 2025 года возле реки Гауя в Царникаве. Согласно обвинению, мужчины с помощью еды выманили лебедя из воды.

После этого один из них схватил птицу за крылья и прижал к земле. Удерживая лебедя одной рукой, мужчина другой ломал ему шею и ударил кулаком по голове.

Когда птица перестала сопротивляться, второй мужчина раскрыл черный мусорный мешок. Лебедя положили внутрь, отнесли к автомобилю и поместили в багажник, после чего мужчины уехали.

Особенно резонансным обстоятельством стало то, что происходящее, по информации полиции, видели трое несовершеннолетних.

Задержали на следующий день

31 марта полиция получила от муниципальной полиции Адажского края информацию местных жителей о жестоком обращении с птицей.

В результате оперативных мероприятий были задержаны мужчины 1984 и 1993 годов рождения.

Тогда они объясняли свои действия тем, что якобы «праздновали окончание поста», а лебедя забрали «ради развлечения». Позднее мужчины утверждали, что отправились на автомобиле в Ригу и выпустили птицу у дороги.

Теперь суд признал обоих виновными. Помимо почти четырехлетнего пробационного надзора, они на четыре года лишены права содержать любых животных.

История, вызвавшая широкий резонанс после происшествия в Царникаве, завершилась обвинительным приговором. Суд не назначил мужчинам тюремного заключения, однако они почти четыре года будут находиться под пробационным надзором и четыре года не смогут содержать животных.

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#наказание #защита животных
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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