Вертолет NewsChopper4, работавший для NBC Los Angeles и Telemundo 52, вечером 15 сентября снимал последствия столкновения внедорожника с городским автобусом в районе Чатсуорт. В первоначальной аварии погибли как минимум два человека и шестеро получили травмы. Во время прямого эфира вертолет потерпел крушение примерно в 1,6 км от места ДТП и загорелся.

При падении вертолета погибли не менее трех человек; по данным NOS, среди них два человека, находившихся на борту, и человек на земле. Еще пострадавшие были доставлены в больницу. Огонь после падения охватил несколько припаркованных автомобилей и контейнеров. Причина катастрофы пока неизвестна — расследование начали NTSB и FAA.

Особенно драматично, что сотрудники NBC первоначально сообщали о падении неизвестного телевизионного вертолета, еще не зная, что разбилась их собственная съемочная группа. Ведущая в прямом эфире сообщила, что редакция потеряла связь с экипажем; вскоре телеканал подтвердил крушение и прервал эфир.