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Катастрофа в прямом эфире: вертолет NBC разбился, снимая смертельное ДТП в Лос-Анджелесе 0 301

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США разбился вертолет

В Лос-Анджелесе произошла двойная трагедия: новостной вертолет разбился во время съемки другой смертельной катастрофы.

Вертолет NewsChopper4, работавший для NBC Los Angeles и Telemundo 52, вечером 15 сентября снимал последствия столкновения внедорожника с городским автобусом в районе Чатсуорт. В первоначальной аварии погибли как минимум два человека и шестеро получили травмы. Во время прямого эфира вертолет потерпел крушение примерно в 1,6 км от места ДТП и загорелся.

При падении вертолета погибли не менее трех человек; по данным NOS, среди них два человека, находившихся на борту, и человек на земле. Еще пострадавшие были доставлены в больницу. Огонь после падения охватил несколько припаркованных автомобилей и контейнеров. Причина катастрофы пока неизвестна — расследование начали NTSB и FAA.

Особенно драматично, что сотрудники NBC первоначально сообщали о падении неизвестного телевизионного вертолета, еще не зная, что разбилась их собственная съемочная группа. Ведущая в прямом эфире сообщила, что редакция потеряла связь с экипажем; вскоре телеканал подтвердил крушение и прервал эфир.

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#катастрофа #трагедия #новости #вертолет
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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