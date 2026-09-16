В Айнажи задержан гражданин Эстонии 1975 года рождения, который, по данным полиции, угрожал людям предметом, похожим на оружие. Незадолго до этого правоохранителей уже вызывали из-за поведения того же мужчины.

15 сентября около 18.38 Государственная полиция получила сообщение о мужчине, который вошёл с похожим на оружие предметом в два магазина Айнажи. Он направлял его на находившихся рядом людей, а после выхода из торговых помещений продолжил угрожать окружающим на улице.

На место незамедлительно направили полицейский патруль. Услышав сирены, мужчина попытался уйти, однако благодаря оперативным действиям полицейских и работниц магазина его удалось задержать.

Выяснилось, что в тот же день правоохранители уже встречались с этим человеком. Около 16.48 полиция получила сообщение, что мужчина, возможно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стучал в дверь дома местной жительницы и отказывался уходить.

Прибывшие сотрудники поговорили с ним, после чего мужчина покинул место происшествия. Примерно через два часа он появился с похожим на оружие предметом в магазинах.

По факту случившегося начат уголовный процесс о хулиганстве. Расследование продолжается: полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, каким именно предметом угрожал задержанный.

Полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.