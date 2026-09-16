В Вентспилсском крае на шоссе A10 Рига — Вентспилс произошло необычное дорожное происшествие: на проезжую часть упал крупногабаритный груз. Водителей предупреждают о затруднённом движении и возможных длительных ограничениях.

Инцидент произошёл 16 сентября на участке между 159-м и 160-м километрами трассы A10.

Как сообщает Вентспилсское самоуправление, крупногабаритный груз упал на дорогу, из-за чего движение на месте происшествия оказалось затруднено.

Уборка груза может занять продолжительное время. Поэтому автомобилистам, следующим по трассе Рига — Вентспилс, рекомендуют учитывать возможные задержки и ограничения.

На месте уже работает Госполиция. При необходимости сотрудники полиции будут регулировать транспортный поток.

Водителей призывают соблюдать повышенную осторожность и выполнять указания полиции непосредственно на месте происшествия.

Когда движение на участке A10 будет полностью восстановлено, пока не сообщается. В официальной информации также не уточняется, какой именно крупногабаритный груз упал на дорогу и что стало причиной происшествия.