Жители Латвии сообщают о распространении мошеннических электронных писем, отправленных от имени Государственной полиции и других учреждений. Преступники копируют имена должностных лиц, подписи и печати, чтобы заставить получателя открыть опасную ссылку, сообщить банковские данные или перевести деньги.

Государственная полиция предупреждает жителей Латвии о новой волне мошеннических электронных писем, распространяемых от имени государственных учреждений.

Valsts policija

Чтобы послания выглядели убедительно, злоумышленники используют названия ведомств, имена должностных лиц, поддельные подписи и печати. Однако полиция подчёркивает, что подобных писем не рассылает.

Содержание сообщений обычно рассчитано на сильную эмоциональную реакцию. Человека пытаются напугать обвинением или возможным наказанием, вызвать недоумение и гнев либо, наоборот, обрадовать неожиданным выигрышем или выгодным предложением.

Получателя торопят и не дают ему времени спокойно проверить информацию. В письме могут потребовать перейти по ссылке, открыть вложение, назвать персональные или банковские данные либо срочно перечислить деньги.

Прежде всего полиция рекомендует проверить полный электронный адрес отправителя. Название в строке отправителя можно подделать, тогда как фактический адрес часто не имеет отношения к учреждению.

Насторожить должны грамматические и стилистические ошибки, подозрительные ссылки и вложения, необычные требования, угрозы, обещания крупной выгоды и просьбы действовать немедленно.

По сомнительным ссылкам нельзя переходить, а вложения не следует открывать. Также нельзя сообщать пароли, коды Smart-ID, данные банковской карты и интернет-банка.

О подозрительных письмах стоит предупредить близких, особенно пожилых людей, которые могут не заметить признаки цифрового мошенничества.

Главный инструмент мошенников — не поддельная печать, а сильная эмоция и спешка. Если письмо пугает, обещает неожиданную выгоду или требует немедленно раскрыть данные, следует остановиться и самостоятельно связаться с учреждением по контактам, указанным на его официальном сайте.