Государственная полиция завершила расследование по делу о незаконной охоте в Огрском крае, во время которой был застрелен трехлетний бурый медведь. После убийства животное погрузили в прицеп автомобиля.

Полиция сообщила, что завершила расследование инцидента произошедшего ещё прошлой осенью. Указанная информация подтвердилась: в прицепе автомобиля был обнаружен намеренно застреленный бурый медведь. На месте происшествия были застигнуты двое мужчин - 1972 и 1976 годов рождения. Правоохранители незамедлительно возбудили уголовный процесс, изъяли охотничье оружие и незаконно добытое животное, а также назначили экспертизы.

Установлено, что мужчина 1972 года рождения произвёл отстрел бурого медведя, поэтому ему присвоен статус подозреваемого. В ходе расследования выяснилось, что второй мужчина, 1976 года рождения, не участвовал в совершении преступления, поэтому уголовный процесс в отношении него был прекращён.

Незаконно добытый бурый медведь был трёхлетнего возраста. За отстрел медведя подозреваемому, возможно, придётся заплатить 31 000 евро.

До этого человек не попадал в поле зрения полиции. В данном случае мера пресечения не применялась. По факту произошедшего был возбуждён уголовный процесс по статье 115 Уголовного закона - об уничтожении особо охраняемых животных. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа.

2 сентября этого года уголовный процесс передан Прокуратуре рижского района для начала уголовного преследования.