Улучшить культуру вождения в Латвии только штрафами и контролем не получится. По мнению эксперта по безопасному вождению Оскара Ирбитиса, для этого необходимы смена поколений, изменение отношения водителей к дороге и развитие безопасных способов реализовать интерес к скорости.

Культура вождения в Латвии сможет заметно улучшиться лишь со временем, когда изменится отношение самих автомобилистов к безопасности на дорогах. Такое мнение в программе TV24 «Человек. Дорога. Безопасность» высказал эксперт по безопасному вождению Оскар Ирбитис, пишет la.lv.

По его словам, положительные изменения уже произошли во многих странах Северной Европы и Балтии, где на протяжении многих лет целенаправленно работали над формированием культуры безопасного поведения на дорогах.

В качестве примера Ирбитис привел Эстонию, Норвегию и Швецию. При этом он отметил, что, несмотря на репутацию более агрессивных водителей, хорошие показатели безопасности демонстрирует и Литва.

«Литовцы, говорят, ездят даже агрессивнее нас, но при этом у них очень хорошие результаты. А мы сейчас словно между двух огней. Но разве мы хуже наших соседей?» — сказал эксперт.

По мнению Ирбитиса, главное отличие заключается не столько в мастерстве водителей, сколько в их отношении к дороге и соблюдению правил.

Он отметил, что в скандинавских странах за годы сформировалась культура спокойного и предсказуемого вождения. Водители не воспринимают превышение скорости или рискованные маневры как способ получить удовольствие.

«Приезжаешь к ним и понимаешь, что там всё спокойно, никто никуда не спешит. А если и спешат, то делают это осознанно», — отметил эксперт.

Ирбитис обратил внимание, что интерес к скорости в этих странах не исчезает, а переносится в безопасную среду. Например, в Норвегии популярны скоростные виды спорта на воде, а в Финляндии, несмотря на большое число известных автогонщиков, большинство людей в повседневной жизни ездит спокойно и соблюдает правила.

По словам эксперта, подобные возможности есть и в Латвии. Здесь работают гоночные трассы и проводятся любительские соревнования, где желающие могут безопасно испытать себя без риска для других участников дорожного движения.

По мнению Ирбитиса, именно сочетание многолетней работы над культурой вождения, личной ответственности водителей и возможностей для безопасного занятия автоспортом постепенно приводит к снижению аварийности и более спокойной обстановке на дорогах.

Эксперт считает, что устойчивые изменения в культуре вождения требуют времени и последовательной работы, а не только ужесточения контроля или наказаний.