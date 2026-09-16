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Полиция разыскивает пропавшего без вести Лауриса Михайлова 0 295

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лаурис Михайлов

Южновидземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает Лауриса Михайлова 1987 года рождения. Последним известным местом его нахождения был Будапешт, Венгрия.

Приметы мужчины: рост около 173 сантиметров, короткие волосы. При себе у него могут находиться ноутбук и фотоаппарат.

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Полиция просит внимательно рассмотреть фотографии пропавшего. Всех, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, просят незамедлительно позвонить по телефону 112.

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#полиция #розыск #информация #ноутбук #Венгрия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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