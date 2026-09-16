Южновидземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает Лауриса Михайлова 1987 года рождения. Последним известным местом его нахождения был Будапешт, Венгрия.

Приметы мужчины: рост около 173 сантиметров, короткие волосы. При себе у него могут находиться ноутбук и фотоаппарат.

Полиция просит внимательно рассмотреть фотографии пропавшего. Всех, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, просят незамедлительно позвонить по телефону 112.