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Пожар в жилом доме в Зиепниеккалнсе: спасены четыре человека 0 258

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: пожарные шланги

Во вторник вечером в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасатели вывели из здания четырех человек, еще 38 жителей успели покинуть дом самостоятельно до их прибытия.

Во вторник вечером сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы выезжали на пожар в многоквартирном доме на улице Зиепниеккална в Риге.

Вызов поступил около 19:30. Как выяснилось, на лестничной клетке пятиэтажного жилого дома загорелись бытовые вещи. Площадь возгорания составила около четырех квадратных метров.

Несмотря на сравнительно небольшой очаг пожара, опасность представляло сильное задымление в подъезде. Пожарные спасли четырех человек, а еще 38 жильцов успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия экстренных служб.

Именно такие пожары особенно опасны для жителей многоквартирных домов, поскольку дым быстро распространяется по лестничным клеткам и может отрезать пути эвакуации.

Пожар был ликвидирован, а незадолго до 21:00 работы на месте происшествия завершились. Информации о пострадавших не поступало.

Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 42 вызова. Из них 15 были связаны с пожарами, 17 — со спасательными работами, еще 10 вызовов оказались ложными.

Кроме того, пожарные выезжали на тушение загоревшегося мусора, удлинителя и оставленной без присмотра подгоревшей пищи.

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#пожар #Латвия #эвакуация
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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