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Убийство из-за собаки: после расправы над соседом мужчина напал еще на двух женщин в Добельском крае 0 1078

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дом и женщина
ФОТО: скриншот видео TV3

В Наудитской волости Добельского края конфликт во время застолья закончился убийством 87-летнего мужчины. После этого подозреваемый с ножом отправился к соседям и напал еще на двух женщин, одну из которых ранил.

В Наудитской волости Добельского края 64-летний мужчина подозревается в убийстве своего 87-летнего соседа, после которого он совершил еще два нападения с ножом. Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), трагедия произошла среди бела дня и закончилась задержанием подозреваемого полицией.

По данным передачи, днем мужчина по имени Витаутас купил бутылку водки и пришел в гости к своему пожилому соседу Янису. Во время совместного застолья между мужчинами вспыхнула ссора.

По словам местных жителей, причиной конфликта стал лай собаки хозяина дома. Как утверждают соседи, гость хотел зарезать животное, однако пенсионер попытался защитить своего питомца и сам получил смертельные ножевые ранения. 87-летний Янис скончался на месте.

После убийства подозреваемый не попытался скрыться. С ножом в руках он отправился к соседнему дому, где постучал в квартиру знакомой женщины.

Хозяйка квартиры Ванда рассказала, что сначала мужчина говорил о драке с коллегами, а затем неожиданно схватил ее.

«Я почувствовала, что у меня здесь нож… Я просто оттолкнула его и убежала», — вспоминает женщина.

По ее словам, в обычной жизни сосед был спокойным человеком, однако после употребления алкоголя становился агрессивным. Почему он пришел именно к ней, женщина объяснить не может. Ей удалось избежать ранений и покинуть квартиру.

Позже вместе с другой соседкой она проследила за передвижениями мужчины и увидела, что он вернулся к своему дому. В это время обеспокоенные жители уже вызвали муниципальную полицию, услышав, что собака погибшего продолжает громко лаять.

Вскоре с работы вернулась соседка подозреваемого Гита. Она обнаружила, что в ее квартире находится Витаутас. По словам женщины, пока хозяев не было дома, он успел поесть на кухне.

Когда Гита потребовала, чтобы мужчина вышел, он, по ее словам, достал нож.

«Я закричала. Пока люди прибежали, я уже вытащила этот нож», — рассказала она.

Во время нападения женщина получила ножевые ранения. На помощь пришли соседи: один из мужчин ударил нападавшего, после чего тот потерял сознание. Вскоре на место прибыли сотрудники Государственной полиции, которые задержали подозреваемого.

После происшествия жители поселка узнали, что мужчина лишь недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за избиение человека. Теперь ему вновь предстоит уголовное разбирательство, а в случае признания виновным — длительный срок лишения свободы.

Соседи говорят, что тяжелее всего переживают гибель Яниса, которого хорошо знали многие жители. Его собака, из-за которой, по словам местных жителей, и начался конфликт, не пострадала. Сейчас животное находится у родственников погибшего.

Расследование обстоятельств нападений продолжается, а мотивы действий подозреваемого предстоит установить следствию.

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#полиция #алкоголь #животные #нападение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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