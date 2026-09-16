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В канале в Риге найден мертвым молодой турист из Норвегии 0 702

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2026
LETA
Изображение к статье: городской канал

В Риге в канале обнаружено тело молодого гражданина Норвегии, ранее объявленного в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщила Государственная полиция.

12 сентября полиция сообщила о поисках норвежца 2004 года рождения, который 11 сентября прибыл в Ригу с туристической группой. Последний раз его видели ночью в Старой Риге, после чего он не вернулся в гостиницу.

16 сентября полиция сообщила, что молодой человек найден мертвым в одном из каналов Риги.

Как обычно в подобных случаях, начат уголовный процесс. При этом, по имеющейся у полиции информации, на данный момент нет признаков того, что смерть связана с преступлением.

Для установления причины смерти назначена экспертиза.

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#Рига #полиция #Норвегия #туризм #тело
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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