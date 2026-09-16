На улице Пернавас в Риге столкнулись два легковых автомобиля после того, как один из них пересек двойную сплошную линию. Предполагается, что пожилой женщине за рулем Ford стало плохо — ее доставили в больницу для обследования.

На улице Пернавас в Риге произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Ford и Volkswagen, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). По предварительной информации, водитель Ford могла потерять контроль над машиной из-за внезапного ухудшения самочувствия.

Авария произошла возле дома №11. По словам очевидцев, автомобиль Ford пересек двойную сплошную линию разметки и столкнулся с Volkswagen.

Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. У машин деформированы кузова, разбиты фары и стекла. После аварии спасателям пришлось освобождать проезжую часть.

Водитель Volkswagen рассказал, что в момент столкновения его автомобиль стоял на красный сигнал светофора.

«Я стоял на красный свет, и в меня на полной скорости врезались. Похоже, у женщины возникли какие-то проблемы со здоровьем», — рассказал мужчина.

За рулем Ford находилась примерно 73-летняя женщина. По словам второго участника аварии, после столкновения она смогла самостоятельно выйти из автомобиля и не жаловалась на тяжелые травмы.

«Она сама вышла из машины, стояла на ногах. Сказала, что ей, кажется, стало плохо. Переломов, насколько известно, нет», — отметил водитель Volkswagen.

Несмотря на отсутствие видимых серьезных травм, медики приняли решение доставить женщину в больницу для дополнительного обследования. По словам очевидцев, ее состояние оценивалось как стабильное.

Предварительно причиной ДТП могли стать проблемы со здоровьем водителя, однако окончательные обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.

Главное последствие аварии — серьезно повреждены автомобили, при этом тяжелых травм удалось избежать.