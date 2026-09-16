Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге 73-летняя водитель попала в ДТП на улице Пернавас: причиной могло стать ухудшение самочувствия 0 184

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

На улице Пернавас в Риге столкнулись два легковых автомобиля после того, как один из них пересек двойную сплошную линию. Предполагается, что пожилой женщине за рулем Ford стало плохо — ее доставили в больницу для обследования.

На улице Пернавас в Риге произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Ford и Volkswagen, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). По предварительной информации, водитель Ford могла потерять контроль над машиной из-за внезапного ухудшения самочувствия.

Авария произошла возле дома №11. По словам очевидцев, автомобиль Ford пересек двойную сплошную линию разметки и столкнулся с Volkswagen.

Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. У машин деформированы кузова, разбиты фары и стекла. После аварии спасателям пришлось освобождать проезжую часть.

Водитель Volkswagen рассказал, что в момент столкновения его автомобиль стоял на красный сигнал светофора.

«Я стоял на красный свет, и в меня на полной скорости врезались. Похоже, у женщины возникли какие-то проблемы со здоровьем», — рассказал мужчина.

За рулем Ford находилась примерно 73-летняя женщина. По словам второго участника аварии, после столкновения она смогла самостоятельно выйти из автомобиля и не жаловалась на тяжелые травмы.

«Она сама вышла из машины, стояла на ногах. Сказала, что ей, кажется, стало плохо. Переломов, насколько известно, нет», — отметил водитель Volkswagen.

Несмотря на отсутствие видимых серьезных травм, медики приняли решение доставить женщину в больницу для дополнительного обследования. По словам очевидцев, ее состояние оценивалось как стабильное.

Предварительно причиной ДТП могли стать проблемы со здоровьем водителя, однако окончательные обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.

Главное последствие аварии — серьезно повреждены автомобили, при этом тяжелых травм удалось избежать.

×
#Рига #ДТП #Ford #volkswagen #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: опера
Изображение к статье: Алисия Дакота Клинта
Изображение к статье: Лебедь
Изображение к статье: Дети танцуют

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Факторы, влияющие на цвет моркови: как улучшить яркость корнеплодов
Дом и сад
Изображение к статье: Яичная пудра – ценное удобрение: как правильно её использовать
Дом и сад
Изображение к статье: Как воспитать сына, чтобы он уважал женщин
Люблю!
Изображение к статье: Нужно ли поливать плодовые деревья осенью: распространенная ошибка садоводов
Дом и сад
Изображение к статье: поезд
Политика
Изображение к статье: Что сажать рядом с клубникой: советы для садоводов
Дом и сад
Изображение к статье: Факторы, влияющие на цвет моркови: как улучшить яркость корнеплодов
Дом и сад
Изображение к статье: Яичная пудра – ценное удобрение: как правильно её использовать
Дом и сад
Изображение к статье: Как воспитать сына, чтобы он уважал женщин
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео