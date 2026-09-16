В Огре менее чем за 24 часа произошли два пожара в гаражном кооперативе, причем оба раза огонь охватил помещения, принадлежащие одному владельцу. Полиция не исключает версию умышленного поджога и просит откликнуться свидетелей.

В гаражном кооперативе в Огре менее чем за сутки произошли два пожара, оба — в гаражах одного владельца. После второго возгорания местные жители все чаще говорят о возможном умышленном поджоге, а полиция уже начала уголовное расследование, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Первый пожар уничтожил два гаража, два автомобиля и находившееся внутри имущество. Однако уже в ночь на вторник спасателям вновь пришлось выезжать по тому же адресу — на этот раз загорелись еще несколько гаражных боксов, также принадлежавших тому же человеку.

По словам очевидцев, незадолго до полуночи они услышали громкий хлопок, после чего увидели охваченные огнем гаражи.

«Раздался такой взрыв, будто кто-то ударил в мою дверь. Я выбежал на улицу — а там уже все было в огне. Наверное, у него с кем-то есть конфликт. Иначе как это объяснить?» — рассказал местный житель Варис.

Во время второго пожара полностью сгорел автомобиль Ford. Сила огня оказалась настолько большой, что, по словам очевидца, на его собственной машине, припаркованной в нескольких метрах, расплавились фары.

Жители также обратили внимание на отверстие в задней стене одного из гаражей. Оно могло появиться во время тушения пожара, однако не исключено, что существовало раньше и могло использоваться как незаметный проход.

По словам соседей, сами гаражи практически не охранялись.

«Они даже не были заперты. Двери постоянно стояли открытыми. Достаточно бросить спичку — и все. Машины быстро горят», — отметил Варис.

Местные жители не скрывают, что повторное возгорание вызывает у них тревогу. Некоторые предполагают, что неизвестный целенаправленно пытается нанести ущерб владельцу гаражей или вынудить его отказаться от помещений.

Полиция возбудила уголовные дела по обоим фактам. Сейчас следствие проверяет различные версии произошедшего, включая умышленный поджог.

Правоохранители призывают всех, кто видел что-либо подозрительное рядом с гаражным кооперативом или располагает информацией о происшествиях, сообщить об этом по телефону 112.

Повторный пожар в одном и том же месте менее чем за сутки стал одним из главных аргументов в пользу версии о возможном умышленном поджоге, которую сейчас проверяют следователи.