Вчера стало известно о трагической находке в городском канале - найдено тело пропавшего несколько дней назад норвежского туриста.

Вчера BEZVESTS.LV опубликовал у себя в фейсбук фото с места поисковых работ. Это место, где канал соединяется с Даугавой у центрального рынка.

Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие ограждения в месте, где прогулочная зона выходит непосредственно к воде.

Но мы обратили внимание на плакат, на котором предупреждение "конец пешеходной дорожки" написано только на латышском языке. Возможно, если бы надпись была продублирована на английском, молодой человек остался бы жив. Мы уже не говорим о русском.