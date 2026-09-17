Защита Жерара Депардье пытается добиться прекращения уголовного дела, в рамках которого актриса Шарлотта Арнульд обвиняет его в изнасиловании и сексуальном насилии. Адвокаты 77-летнего французского актера оспаривают решение о передаче дела в суд, сообщает Entrevue.
В четверг, 17 сентября, следственная палата Апелляционного суда Парижа рассматривает жалобу защиты на решение, принятое в августе 2025 года. Слушание проходит за закрытыми дверями.
Адвокаты Депардье настаивают на том, что собранных в ходе расследования материалов недостаточно для судебного процесса, и требуют прекратить дело. Сам актер обвинения отрицает и утверждает, что отношения с Шарлоттой Арнульд происходили по взаимному согласию.
Прокуратура придерживается противоположной позиции и добивается подтверждения решения о передаче дела в уголовный суд.
Если суд не удовлетворит требование о прекращении дела, защита намерена ходатайствовать о проведении дополнительного расследования. В частности, адвокаты просят назначить психиатрическую экспертизу Шарлотты Арнульд.
Решение по жалобе Депардье 17 сентября вынесено не будет — суд должен объявить его позднее.
Обвинения относятся к 2018 году
Шарлотта Арнульд утверждает, что Депардье совершил в отношении нее сексуальное насилие летом 2018 года, когда ей было 22 года. По ее словам, предполагаемые преступления произошли в парижском доме актера. Через несколько дней она обратилась в полицию.
Первоначальное расследование было прекращено в июне 2019 года из-за недостаточности доказательств. Позднее Арнульд подала новую жалобу с гражданским иском, после чего летом 2020 года было начато судебное расследование. В декабре того же года Депардье предъявили обвинения.
После многолетнего расследования следственные судьи пришли к выводу о наличии оснований для передачи дела в суд. Защита актера теперь пытается добиться отмены этого решения.
Одним из материалов дела стали записи камер видеонаблюдения из дома Депардье. Согласно данным, приводимым французскими СМИ, следствие сочло показания Арнульд последовательными и подкрепленными другими материалами дела. Защита оспаривает такую оценку доказательств.
Адвокат Арнульд Карин Дюррье-Диболт заявила перед рассмотрением апелляции, что после восьми лет разбирательств дело должно наконец дойти до суда.
Депардье предстоит еще один судебный процесс
Параллельно продолжается другое дело в отношении актера. В мае 2025 года суд первой инстанции признал Депардье виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году и назначил ему 18 месяцев лишения свободы условно.
Депардье обжаловал этот приговор. Рассмотрение апелляции запланировано в Париже на 16–20 ноября 2026 года.
Что касается дела Шарлотты Арнульд, теперь Апелляционному суду предстоит решить, останется ли в силе решение о передаче дела в уголовный суд. Если оно будет подтверждено, Депардье должен будет предстать перед судом по предъявленным обвинениям. Если производство будет прекращено, судебного процесса по этому делу не состоится.
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