Защита Жерара Депардье пытается добиться прекращения уголовного дела, в рамках которого актриса Шарлотта Арнульд обвиняет его в изнасиловании и сексуальном насилии. Адвокаты 77-летнего французского актера оспаривают решение о передаче дела в суд, сообщает Entrevue.

В четверг, 17 сентября, следственная палата Апелляционного суда Парижа рассматривает жалобу защиты на решение, принятое в августе 2025 года. Слушание проходит за закрытыми дверями.

Адвокаты Депардье настаивают на том, что собранных в ходе расследования материалов недостаточно для судебного процесса, и требуют прекратить дело. Сам актер обвинения отрицает и утверждает, что отношения с Шарлоттой Арнульд происходили по взаимному согласию.

Прокуратура придерживается противоположной позиции и добивается подтверждения решения о передаче дела в уголовный суд.

Если суд не удовлетворит требование о прекращении дела, защита намерена ходатайствовать о проведении дополнительного расследования. В частности, адвокаты просят назначить психиатрическую экспертизу Шарлотты Арнульд.

Решение по жалобе Депардье 17 сентября вынесено не будет — суд должен объявить его позднее.

Обвинения относятся к 2018 году

Шарлотта Арнульд утверждает, что Депардье совершил в отношении нее сексуальное насилие летом 2018 года, когда ей было 22 года. По ее словам, предполагаемые преступления произошли в парижском доме актера. Через несколько дней она обратилась в полицию.

Первоначальное расследование было прекращено в июне 2019 года из-за недостаточности доказательств. Позднее Арнульд подала новую жалобу с гражданским иском, после чего летом 2020 года было начато судебное расследование. В декабре того же года Депардье предъявили обвинения.

После многолетнего расследования следственные судьи пришли к выводу о наличии оснований для передачи дела в суд. Защита актера теперь пытается добиться отмены этого решения.

Одним из материалов дела стали записи камер видеонаблюдения из дома Депардье. Согласно данным, приводимым французскими СМИ, следствие сочло показания Арнульд последовательными и подкрепленными другими материалами дела. Защита оспаривает такую оценку доказательств.

Адвокат Арнульд Карин Дюррье-Диболт заявила перед рассмотрением апелляции, что после восьми лет разбирательств дело должно наконец дойти до суда.

Депардье предстоит еще один судебный процесс

Параллельно продолжается другое дело в отношении актера. В мае 2025 года суд первой инстанции признал Депардье виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году и назначил ему 18 месяцев лишения свободы условно.

Депардье обжаловал этот приговор. Рассмотрение апелляции запланировано в Париже на 16–20 ноября 2026 года.

Что касается дела Шарлотты Арнульд, теперь Апелляционному суду предстоит решить, останется ли в силе решение о передаче дела в уголовный суд. Если оно будет подтверждено, Депардье должен будет предстать перед судом по предъявленным обвинениям. Если производство будет прекращено, судебного процесса по этому делу не состоится.