Эстонская полиция передала Латвии шестерых нелегальных мигрантов, которые ранее были помещены в центр содержания задержанных. Власти установили, что все они прибыли в Эстонию через территорию Латвии.

В среду эстонская полиция передала латвийским властям шестерых нелегальных мигрантов.

Передача состоялась на пограничном пункте Икла—Айнажи после того, как правоохранительные органы выяснили, что эти люди въехали в Эстонию именно со стороны Латвии.

До этого все шестеро находились в центре содержания задержанных.

Подобные передачи осуществляются в случаях, когда устанавливается маршрут незаконного пересечения границы и определяется государство, из которого мигранты прибыли непосредственно перед задержанием.

Других подробностей о гражданстве переданных лиц, времени их задержания или дальнейших процедурах эстонская полиция не сообщила.