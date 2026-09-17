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Эстония вернула Латвии шестерых нелегальных мигрантов: их передали на границе 0 55

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: бусик погранохраны Латвии

Эстонская полиция передала Латвии шестерых нелегальных мигрантов, которые ранее были помещены в центр содержания задержанных. Власти установили, что все они прибыли в Эстонию через территорию Латвии.

В среду эстонская полиция передала латвийским властям шестерых нелегальных мигрантов.

Передача состоялась на пограничном пункте Икла—Айнажи после того, как правоохранительные органы выяснили, что эти люди въехали в Эстонию именно со стороны Латвии.

До этого все шестеро находились в центре содержания задержанных.

Подобные передачи осуществляются в случаях, когда устанавливается маршрут незаконного пересечения границы и определяется государство, из которого мигранты прибыли непосредственно перед задержанием.

Других подробностей о гражданстве переданных лиц, времени их задержания или дальнейших процедурах эстонская полиция не сообщила.

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#Эстония #граница #Латвия #миграция #задержание
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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