Вечером в Риге на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Volkswagen сбил 67-летнюю женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы, а водитель признает, что во время поворота сосредоточился на встречном транспорте и слишком поздно увидел пешехода.

Во вторник около 22:00 на перекрестке улиц Аугуста Деглава и Илукстес в Риге произошло серьезное ДТП. Автомобиль Volkswagen сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), авария произошла, когда водитель поворачивал налево с улицы Илукстес на улицу Аугуста Деглава. По его словам, обзор частично закрывал встречный автобус, поэтому основное внимание он уделял движению автомобилей.

«Я поворачивал налево. Автобус закрывал обзор, поэтому я смотрел, не едет ли кто-нибудь по второй полосе. Потом продолжил движение и… Да, у меня был зеленый сигнал. Всё было по правилам, просто я недостаточно внимательно осмотрелся», — рассказал водитель.

Удар оказался сильным. Женщина оказалась на капоте автомобиля, а затем упала на проезжую часть. На лобовом стекле машины остались следы столкновения.

Водитель вспоминает, что после удара увидел пострадавшую лежащей на дороге.

«У нее сумка отлетела, туфли слетели. Это произошло прямо на пешеходном переходе. Она переходила на зеленый сигнал. Пока я успел среагировать и затормозить…» — рассказал он.

По информации медиков, женщину доставили в больницу в стабильном состоянии. Вместе с тем она получила политравму — множественные тяжелые повреждения.

Подобные аварии нередко происходят именно при повороте налево, когда водитель одновременно следит за несколькими направлениями движения. В темное время суток риск возрастает, особенно если пешеход плохо заметен на дороге. Поэтому специалисты регулярно напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и убеждаться, что путь свободен, даже если движение разрешает зеленый сигнал светофора.

Обстоятельства ДТП предстоит оценить полиции. Пострадавшая находится под наблюдением врачей.