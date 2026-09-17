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Колючая проволока и 230 вольт: сосед приготовил пенсионеру опасную ловушку 0 447

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соседская война

ChatGPT

Давний конфликт между двумя соседями в Баварии едва не закончился тяжелыми последствиями. 30-летний мужчина, по данным полиции, обмотал садовую калитку своего 79-летнего соседа колючей проволокой и подключил ее к бытовой электросети напряжением 230 вольт. Инцидент произошел в Фильсхофене-на-Дунае в округе Пассау. Информацию полиции подтверждают немецкие СМИ.

Как сообщает BR24, конфликт между соседями продолжался уже некоторое время. Сначала доступ через садовую калитку пенсионера оказался заблокирован бетонными плитами и другими предметами. Затем ворота дополнительно закрыли цепью и навесным замком. Наконец на них появилась колючая проволока, подключенная к электричеству.

79-летний мужчина заметил опасную конструкцию во вторник утром и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники проследили кабель и установили, что он действительно ведет к распределительному электрощиту 30-летнего соседа. Электричество немедленно отключили. Никто не пострадал.

Немецкий t-online, отдельно поговоривший с представителем полиции Фильсхофена, приводит дополнительную деталь: причиной многолетней ссоры могла стать дренажная система, проходящая через оба участка. Однако официально точный мотив произошедшего пока не установлен.

Теперь полиция расследует действия 30-летнего мужчины по подозрению в покушении на причинение опасного вреда здоровью, повреждении имущества и нарушении неприкосновенности чужого владения. Речь пока идет именно о расследовании и подозрениях, а не о вынесенных обвинительных приговорах.

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#полиция #электричество #Бавария
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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