В Неретской волости Аугшдаугавского края с раннего утра продолжается тушение крупного пожара, охватившего несколько сотен рулонов сена. Для ликвидации возгорания привлечены более 20 пожарных и большое количество специальной техники.

Крупный пожар вспыхнул утром в четверг на открытой территории в Неретской волости Аугшдаугавского края. Огонь охватил несколько сотен рулонов сена, расположенных рядом с ангаром.

Сообщение о происшествии Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила в 5:38. На место были направлены значительные силы, поскольку площадь возгорания и объём горючего материала потребовали масштабной операции.

В тушении задействованы шесть автоцистерн, автолестница, контейнеровоз с модулем рукавов и насосов, а также квадроцикл. На месте работают более 20 пожарных. По состоянию на утро ликвидация пожара продолжалась.

Возгорания больших запасов сена относятся к числу наиболее сложных для тушения. Из-за плотной укладки рулонов огонь и высокая температура