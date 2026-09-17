Бедой латвийской земельной собственности является межполосица — отдельные, обычно небольшие участки земли, которые юридически или физически «зажаты» между прочими земельными владениями и к которым нет удобного доступа.

Как выяснил Госконтроль, в стране 11 329 таких участков в собственности самоуправлений, общая площадь — 13 482 гектара. И, несмотря на объявленную цель консолидации земель, подобные участки возникают вновь и вновь!

В Латвии налицо «последствия неоконченной земельной реформы». Несмотря на то что открытые аукционы земель обычно заканчиваются ростом цен — на 31% для сельскохозяйственных земель и на 80% для лесных, — в регионах по-прежнему осуществляется аренда земель с правом первоочередного выкупа. Так, в Аугшдаугавском крае подобным образом хозяйствуют на 1532 участках, в Резекненском — на 947.

Причем арендная плата может быть чисто символической — менее 1 евро в год. Однако, получив в дальнейшем собственность от муниципалитета, новые лендлорды продают ее втридорога.

Выборочная проверка муниципальных земель сельскохозяйственного назначения, арендуемых частными лицами, показала, что они зачастую неухожены, зарастают лесом, происходит деградация почв.

Что делать?

Ревизоры порекомендовали активнее внедрять электронные распродажи имущества с понижающим шагом, проводить повторные аукционы, а в отношении объектов, отчуждение которых «может быть затруднительно также при существенном уменьшении цены», — применять «альтернативные решения».

Между тем 29 из 42 проверенных в ходе ревизии самоуправлений полученную от продаж выручку зачисляли в общий бюджет. Тогда как, по идее, напрашивалось ее целевое использование для обустройства территорий.

Латвии необходимо создание «интегрированного цифрового решения», которое позволило бы малым самоуправлениям, не содержа собственных специалистов, получать квалифицированную экспертизу. Административные затраты на упорядочение имущества следует привести в соответствие со стоимостью последнего. Всё это должно привести к возвращению малоценной или деградирующей собственности в оборот.