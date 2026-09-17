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На границе Латвии с Беларусью продолжается миграционное давление: с начала года остановлено более 11 тысяч человек 0 54

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница
ФОТО: LETA

За минувшие сутки латвийские пограничники предотвратили ещё 41 попытку незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси. С начала 2026 года число таких случаев уже превысило 11 тысяч.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что за последние сутки предотвратила 41 попытку незаконного пересечения границы с Беларусью.

С начала года число предотвращённых попыток достигло 11 095. Это свидетельствует о том, что миграционное давление на латвийско-белорусском участке границы сохраняется на высоком уровне.

Именно из-за продолжающегося потока нелегальных мигрантов правительство ранее продлило режим усиленной охраны границы до конца 2026 года. Власти объясняют это тем, что белорусская сторона продолжает направлять мигрантов к внешней границе Европейского союза.

Особый режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

По сравнению с предыдущими годами масштабы миграционного давления остаются значительными. За весь 2025 год пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным причинам тогда в страну были допущены 31 человек.

В 2024 году было предотвращено 5388 подобных попыток, а по гуманитарным основаниям въезд разрешили 26 мигрантам.

Таким образом, менее чем за девять месяцев 2026 года число предотвращённых попыток уже приблизилось к показателю всего прошлого года. Власти продолжают усиливать контроль на приграничной территории и сохраняют режим повышенной готовности.

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#Латвия #беженцы #Беларусь #мигранты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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