Необычная авария произошла в Пиньки под Ригой: автомобиль снёс несколько объектов инфраструктуры, однако точное время ДТП до сих пор неизвестно. Полиция ждёт, когда водитель сможет дать объяснения после лечения в больнице.

Необычное ДТП произошло в Пиньки, где внедорожник Nissan протаранил дорожное ограждение, забор строительной площадки и шкаф распределения электроэнергии. Однако даже спустя несколько часов после обнаружения автомобиля полиция не смогла установить, когда именно произошла авария.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), утром в среду сотрудники строительного объекта, придя на работу, обнаружили разбитый автомобиль на территории возле стройплощадки. По предварительной информации, за рулём находилась женщина, которую после происшествия доставили в больницу.

По одной из рассматриваемых версий, водителю могло внезапно стать плохо, из-за чего она потеряла сознание и утратила контроль над автомобилем.

Местный житель рассказал журналистам, что, по имеющейся у него информации, авария произошла ночью.

«Полиция говорит, что человеку стало плохо. Он потерял сознание, утратил контроль над машиной и врезался. Слава Богу, все живы и здоровы», — сообщил он.

В Государственной полиции подтвердили, что сообщение о ДТП поступило только в 8:30 утра, однако точное время аварии пока установить не удалось. Помимо дорожного ограждения и забора строительной площадки, был повреждён и шкаф распределения электроэнергии.

Окончательно восстановить картину произошедшего следователи рассчитывают после того, как смогут опросить водительницу. Сейчас она проходит лечение в больнице, поэтому её объяснения пока получить невозможно.

Подобные случаи, когда время ДТП остаётся неизвестным в течение нескольких часов после обнаружения автомобиля, происходят редко и заметно осложняют работу полиции по установлению обстоятельств аварии.