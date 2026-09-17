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Пятый взрыв за несколько дней: во Франкфурте атакованы кафе и кальянная 0 324

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взрыв в Германии

Во Франкфурте-на-Майне утром 17 сентября прогремели сразу два взрыва — возле кафе Rio на Бергер-штрассе и кальянной Truth Lounge на торговой улице Цайль. Никто не пострадал, однако здания получили повреждения. Один человек задержан неподалёку от места первого взрыва.

рПервый взрыв произошёл перед кафе Rio на Бергер-штрассе. По данным Hessenschau, он был достаточно мощным: повреждён фасад заведения, выбиты окна, а взрывная волна затронула расположенные через дорогу закусочную и отделение банка Sparkasse. Повреждения получил как минимум один припаркованный автомобиль.

Практически одновременно ещё один взрыв произошёл возле кальянной Truth Lounge на Цайле — одной из главных торговых улиц Франкфурта. Там также были повреждены фасад и окна.

В непосредственной близости от кафе Rio полиция задержала одного человека. Пока не сообщается, подозревают ли его в причастности к обоим взрывам.

Уже пятый взрыв за несколько дней

Инциденты стали продолжением необычной серии взрывов во Франкфурте и его окрестностях.

13 сентября взрывные устройства сработали в районе Заксенхаузен и в соседнем Оффенбахе. Тогда были повреждены бар, кафе и киоск. После взрыва в Заксенхаузене полиция задержала 15-летнего подозреваемого.

Утром 14 сентября ещё один взрыв произошёл в многоквартирном доме во франкфуртском районе Боккенхайм. В этом случае также удалось избежать пострадавших.

Таким образом, за несколько дней во Франкфурте и его окрестностях произошло уже пять подобных инцидентов.

Полиция пока не подтверждает, что все взрывы связаны между собой. Следователям предстоит установить мотивы, происхождение взрывных устройств и возможную связь между эпизодами.

Серия взрывов за столь короткий период становится всё более тревожной, хотя ни один из инцидентов пока не привёл к человеческим жертвам. Ключевой вопрос для следствия сейчас — имеет ли Франкфурт дело с отдельными преступлениями или за ними стоит одна группа либо общий мотив.

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#полиция #преступность #безопасность #следствие #задержание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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