Государственная полиция просит помощи в расследовании нападения, произошедшего ночью 12 сентября в Старой Риге. Молодому человеку были нанесены телесные повреждения, в связи с произошедшим начат уголовный процесс.

По информации полиции, инцидент произошел 12 сентября около 02:44 на улице Грециниеку, 11A.

Рижское Восточное управление Государственной полиции начало уголовный процесс по факту причинения молодому человеку телесных повреждений.

В распоряжении полиции имеются фотографии и видеозаписи людей, находившихся на месте происшествия. Среди них могут быть как очевидцы нападения, так и возможные причастные к нему лица.

Правоохранители просят откликнуться всех, кто узнает людей на опубликованных кадрах, располагает информацией об их личности или знает, где они могут находиться. Также полиция просит связаться с ней непосредственных свидетелей произошедшего.

Информацию можно сообщить дежурной части Рижского Восточного управления Государственной полиции по телефону 20287805 или по единому номеру 112.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

Пока полиция не раскрывает подробностей конфликта и не сообщает о состоянии пострадавшего. Основная задача на данном этапе — установить личности людей, попавших на камеры в момент происшествия, и найти дополнительных свидетелей ночного нападения.