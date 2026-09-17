Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция ищет очевидцев нападения на молодого человека в центре Риги 0 234

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нападение на молодого человека
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция просит помощи в расследовании нападения, произошедшего ночью 12 сентября в Старой Риге. Молодому человеку были нанесены телесные повреждения, в связи с произошедшим начат уголовный процесс.

По информации полиции, инцидент произошел 12 сентября около 02:44 на улице Грециниеку, 11A.

Рижское Восточное управление Государственной полиции начало уголовный процесс по факту причинения молодому человеку телесных повреждений.

В распоряжении полиции имеются фотографии и видеозаписи людей, находившихся на месте происшествия. Среди них могут быть как очевидцы нападения, так и возможные причастные к нему лица.

Правоохранители просят откликнуться всех, кто узнает людей на опубликованных кадрах, располагает информацией об их личности или знает, где они могут находиться. Также полиция просит связаться с ней непосредственных свидетелей произошедшего.

Информацию можно сообщить дежурной части Рижского Восточного управления Государственной полиции по телефону 20287805 или по единому номеру 112.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

Пока полиция не раскрывает подробностей конфликта и не сообщает о состоянии пострадавшего. Основная задача на данном этапе — установить личности людей, попавших на камеры в момент происшествия, и найти дополнительных свидетелей ночного нападения.

×
#Рига #преступность #уголовный процесс #нападение #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: жулики Эксклюзив!
Изображение к статье: городской канал
Изображение к статье: Женщина у компьютера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире
Изображение к статье: Как отличить натуральную кожу от заменителя
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
3
Изображение к статье: Витантоньо Ловалло
Lifenews
1
Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео