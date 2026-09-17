Государственная полиция сообщила об установлении предполагаемого виновника инцидента, произошедшего ночью 12 сентября на улице Грециниеку в центре Риги. При этом правоохранители по-прежнему разыскивают очевидцев произошедшего.

Как сообщалось ранее, 12 сентября около 02:44 возле дома №11A на улице Грециниеку молодому человеку были нанесены телесные повреждения. Рижское Восточное управление Государственной полиции начало уголовный процесс.

Первоначально полиция опубликовала фотографии и видеозаписи людей, находившихся на месте происшествия, и попросила общественность помочь установить их личности. Среди попавших в кадр были как возможные очевидцы, так и лица, которые могли иметь отношение к произошедшему.

Valsts policija

17 сентября полиция обновила информацию и сообщила, что предполагаемый виновник уже установлен.

Однако расследование продолжается, и правоохранители по-прежнему просят откликнуться свидетелей происшествия.

Информацию можно сообщить Рижскому Восточному управлению Государственной полиции по телефону 20287805 или 112, а также по электронной почте [email protected].

Полиция напоминает, что человек не считается виновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.