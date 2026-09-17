Служба государственной безопасности Латвии задержала в Риге человека, которого подозревают в причастности к делу об угрозах в адрес предприятий, связанных с поставками продукции для Украины. Расследование началось после заявлений прокремлёвской группировки GCAW1984.

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила о задержании в Риге подозреваемого по уголовному делу, возбужденному после угроз в адрес латвийских предприятий. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело было начато 9 сентября по статье об угрозе совершения террористического акта. Уже на следующий день сотрудники СГБ задержали подозреваемого, а также провели обыски по месту его жительства и в автомобиле.

Сейчас следователи изучают изъятые электронные носители информации и другие предметы. Ведомство заявило, что будет сообщать о ходе расследования по мере продвижения уголовного процесса.

Поводом для расследования стали угрозы, распространённые 8 сентября прокремлёвской группировкой Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984). Организация заявила, что направила письма латвийским, польским и португальским предприятиям, потребовав прекратить производство и поставки вооружений Украине. В противном случае она пригрозила остановить работу компаний «любыми средствами».

Среди латвийских предприятий в заявлении группировки были названы Eraser и Unitruck. Также угрозы получили польские компании PGZ, WB Electronics, JFG Composites и Nitro-Chem, а также португальская Tekever.

По версии самой группировки, предприятиям был установлен срок до 7 октября, а правительствам соответствующих стран — месяц на выполнение выдвинутых требований. В подтверждение своих заявлений были опубликованы фотографии граффити с аббревиатурой GCAW1984, сделанные в Риге, Варшаве и Лиссабоне.

Речь идёт уже не о первом подобном эпизоде. Ранее GCAW1984 взяла на себя ответственность за попытку поджога предприятия словацкого производителя беспилотников Skyeton, совершённую в августе.

В Службе государственной безопасности напоминают, что государственные учреждения и предприятия, оказывающие поддержку Украине, остаются одними из основных объектов внимания российских спецслужб. По оценке ведомства, диверсии и подобные угрозы направлены на создание атмосферы страха и снижение поддержки Украины.

Именно поэтому каждая информация о возможной угрозе критически важным объектам проходит отдельную проверку. При необходимости СГБ совместно со Службой военной разведки и безопасности и Бюро по защите Сатверсме принимает дополнительные меры по усилению их безопасности.

Расследование продолжается, и в СГБ не исключают публикации новой информации по мере развития уголовного процесса.