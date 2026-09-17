Дом британского аниматора Марка Бейкера, одного из создателей знаменитого мультсериала «Свинка Пеппа», стал целью весьма необычных грабителей. В особняк стоимостью 13,4 млн долларов проникли двое преступников, за плечами которых уже была громкая кража произведений Пикассо, Моне и Матисса из музея в Роттердаме.

Новое преступление Раду Догару и Адриана Алемпи произошло в Великобритании в День святого Валентина. Как стало известно во время судебного заседания, грабители воспользовались тем, что Марк Бейкер и его жена ненадолго покинули дом, передает New York Post.

Супругов не было всего около полутора часов.

Этого преступникам оказалось достаточно.

Адриана Алемпи

Раду Догару

Проникли через окно

41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи пробрались в расположенный на юго-западе Англии дом через окно первого этажа — по британской системе отсчета этажей оно называется окном первого этажа, то есть находилось уровнем выше земли.

Площадь особняка составляет около 12 500 квадратных футов — примерно 1160 квадратных метров.

Добычей преступников стали драгоценности, часы Rolex, сумки Chanel и другие дизайнерские сумки и чемоданы.

По словам прокурора Джоанн Сесил, общая стоимость похищенного оценивалась примерно в 87 500 долларов.

До и после ограбления обоих мужчин зафиксировали возле станции метро. После налета при них находились похищенные вещи, в том числе чемодан Louis Vuitton.

Но гораздо интереснее оказалось прошлое незваных гостей.

Пикассо, Моне и Матисс

Догару и Алемпи уже были известны правоохранительным органам.

Они участвовали в знаменитом ограблении художественной галереи Kunsthal в Роттердаме в октябре 2012 года.

Тогда преступники похитили несколько чрезвычайно ценных произведений искусства.

Среди них были работа Пабло Пикассо «Голова Арлекина» (Tête d’Arlequin), картина Анри Матисса «Читающая девушка в белом и желтом» (La Liseuse en Blanc et Jaune) и полотно Клода Моне «Мост Ватерлоо, Лондон» (Waterloo Bridge, London).

Страховая стоимость похищенных произведений оценивалась примерно в 24,4 млн долларов.

Эта история получила международную известность и стала одним из наиболее громких музейных ограблений последних десятилетий.

За участие в преступлении Догару в феврале 2014 года приговорили к шести годам заключения, однако на свободу он вышел в 2017 или 2018 году. Алемпи получил пять лет тюрьмы.

Спустя годы их пути снова пересеклись — и они вернулись к преступлениям.

В Великобританию приехал накануне ограбления

Есть в истории еще одна примечательная деталь.

Как сообщается в материале, Алемпи нелегально въехал в Великобританию всего за день до налета на дом Марка Бейкера.

После ограбления преступники продолжили действовать.

За ними установили наблюдение, однако это не помешало мужчинам всего через три дня выбрать новой целью еще один большой дом в Лондоне.

На этот раз уйти им не удалось.

Догару и Алемпи задержали, когда они пытались сесть в автобус и покинуть район. В их сумках уже находились ценности, похищенные во время нового налета.

При последующем обыске в жилище Догару полиция обнаружила и часть имущества, украденного из дома создателя «Свинки Пеппы». Какие именно вещи удалось вернуть, прокуратура не уточнила.

Снова отправились в тюрьму

Теперь участникам громкой музейной кражи вновь предстоит провести несколько лет за решеткой.

Раду Догару приговорили к четырем годам тюрьмы, а Адриана Алемпи — к пяти годам.

Кроме того, Алемпи признал себя виновным в незаконном въезде в Великобританию накануне ограбления.

Жена аниматора после ограбления боялась оставлять дом

Последствия преступления оказались для семьи Марка Бейкера не только финансовыми.

Как рассказала в суде прокурор, жена аниматора после произошедшего была настолько напугана, что не хотела выходить из дома, опасаясь вернуться и обнаружить, что его снова ограбили.

Однажды она даже закричала, когда муж неожиданно подошел к ней сзади в темной одежде: женщине показалось, что перед ней снова грабитель.

История оказалась почти кинематографической: преступники, прославившиеся похищением картин Пикассо, Моне и Матисса, спустя годы выбрали своей целью дом человека, подарившего миру одного из самых узнаваемых мультперсонажей.

На этот раз добыча была несопоставима со стоимостью произведений искусства, украденных в Роттердаме, — около 87,5 тыс. долларов против десятков миллионов. Однако новое преступление снова закончилось для обоих тюремными сроками.

И особенно дорого ограбление обошлось семье Бейкера в другом смысле: даже после задержания преступников его жена, как прозвучало в суде, продолжала бояться, что в дом могут вернуться грабители.