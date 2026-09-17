Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У пенсионеров отбирают квартиры: до Латвии докатилась новая волна финансового мошенничества 5 3136

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: жулики
ФОТО: BB.LV/AI

«Продаешь квартиру «фиктивно», а теряешь по-настоящему» — схему мошенничества с применением социальной инженерии обсудили представители банков, полиции и специалисты по недвижимости. Главный вопрос — как остановить новую волну финансового мошенничества? Этому была посвящена дискуссия в Ассоциации сделок с недвижимостью LANĪDA.

Рабочая схема

Eleonora_Buыmane-Zvaigzne.jpg

Элеонора Бушмане-Звайгзне, советница Ассоциации финансовой отрасли Латвии:

— Одной из самых агрессивных с социальной точки зрения схем стали так называемые «секретные операции». Человека убеждают, что он участвует в разоблачении лиц, причастных к сделке купли-продажи недвижимости. Жертва начинает доверять только мошеннику, а всех, кто пытается вмешаться, воспринимает как потенциальных преступников. Человек строго следует полученным инструкциям.

«Секретная операция» может предполагать продажу собственной недвижимости или оформление кредита. В итоге деньги передаются мошенникам — наличными, переводом либо через покупку инвестиционного золота.

Человек остается и без недвижимости, и без денег. При этом договор купли-продажи настоящий: законопослушный покупатель действительно приобретает квартиру, право собственности переоформляется. Пострадавший нередко понимает, что произошло, лишь тогда, когда новый собственник пытается вселиться в квартиру.

Банк видит ситуацию, когда человек приходит за деньгами или пытается осуществить крупный перевод. Сотрудники банков обучены распознавать подобные случаи. Но к этому моменту жертва часто уже находится под сильнейшим психологическим воздействием и отвергает любые логические аргументы.

Банк может затянуть процесс и вызвать Государственную полицию. Однако общаться с таким клиентом крайне сложно: практически каждого участника процесса он воспринимает как потенциального мошенника.

Есть характерные тревожные признаки: недвижимость продается значительно дешевле рыночной стоимости и в крайне сжатые сроки, человек становится замкнутым, отвечает заранее заученными фразами, нервничает, постоянно смотрит в телефон и отказывается привлекать других людей.

Нередко мошенники выдают себя за сотрудников банков, полиции и государственных учреждений, используют актуальные новости и создают ощущение срочности. Более того, они уже знают наши рекомендации и сами говорят жертвам: «Не торопитесь, успокойтесь, поешьте, выпейте лекарства». Так они завоевывают доверие.

Почему банк не останавливает подозрительный перевод?

Dmitrijs_Trofimovs.jpg

Дмитрий Трофимов, финансовый консультант:

— Допустим, жертва — 70-летняя пенсионерка. Обычно она снимает около 300 евро и оплачивает коммунальные услуги. И вдруг начинает переводить тысячи евро на неизвестные счета или снимать крупные суммы наличными. Разве это само по себе не очевидный признак? Почему такие операции нельзя автоматически проверять?

Элеонора Бушмане-Звайгзне:

— Такие подозрительные операции действительно нередко приостанавливаются. Банки анализируют нетипичное поведение. Но в жизни человека могут возникнуть разные обстоятельства, при которых он совершает необычную, но законную операцию. Мы не хотим, чтобы каждый новый платеж автоматически останавливался.

«Мошенники учатся быстрее, чем мы»

konstantin_voskobojnik.jpg

Константин Воскобойник, юрист:

— Нетипичная операция — это ведь не только снятие крупных сумм наличных. Например, пожилой человек внезапно начинает покупать дорогие телефоны iPhone или инвестиционное золото.

С точки зрения банковских правил такие операции могут и не считаться подозрительными. Однако, как мы уже слышали от представителей полиции, подобные покупки очень часто используются мошенниками именно для того, чтобы обойти ограничения на снятие наличных денег.

Элеонора Бушмане-Звайгзне:

— Да, такой способ вывода денег нам известен. Я не могу подробно рассказать, как именно работают банковские алгоритмы, но эта схема нам известна. Это один из вопросов, который следует обсуждать с банками, чтобы они совершенствовали программы и учились распознавать такие операции как подозрительные.

В инвестиционных схемах используются поддельные сайты и фальшивые платформы. Человек видит, как на экране якобы растут его инвестиции, хотя на самом деле это лишь красивая картинка. Деньги он вкладывает настоящие, а вернуть их уже не может.

Константин Воскобойник, юрист:

— Но есть и другая сторона проблемы. Мошенники учатся быстрее, чем мы. Если мы начнем блокировать операции по покупке инвестиционного золота, они быстро придумают новую схему. Если ограничить покупки iPhone с последующей передачей курьерам, они найдут какой-нибудь другой дорогостоящий товар.

Необходимо наладить обмен информацией между банками и полицией. Противодействовать мошенникам должны государственные институты, а не только банки или агенты по недвижимости.

Solvita_Sļadze.jpg

Солвита Слядзе, замначальника 2-го отдела по борьбе с киберпреступлениями Госполиции:

— Мошенники заранее готовят жертву к разговору с банком. Пенсионеру могут объяснить, что именно отвечать на вопросы сотрудников, как обосновать увеличение лимита, продажу квартиры или крупный перевод. Современные технологии позволяют изготовить убедительные поддельные справки, письма и удостоверения. Полностью исключить мошенничество невозможно, но можно значительно усложнить преступникам работу.

Останавливать сделку до признания человека потерпевшим

Константин Воскобойник, юрист:

— Я думаю, что здесь необходимо работать совместно с законодательными органами. Возможно, для этого даже не потребуется менять закон — достаточно четкого разъяснения для полиции о применении уже существующих норм. В частности, статья 361 Уголовно-процессуального закона уже предусматривает возможность наложения ареста на имущество в уголовном процессе. Часть четвертая этой статьи позволяет в неотложных случаях, когда из-за промедления имущество может быть отчуждено, уничтожено или скрыто, наложить арест по решению лица, ведущего процесс.

Поэтому вопрос, возможно, заключается не столько в отсутствии необходимых правовых механизмов, сколько в скорости и практике их применения. Если полиции уже известно о признаках предполагаемого мошенничества, важно иметь возможность действовать незамедлительно, даже если сам человек еще не обратился с заявлением и не признан потерпевшим.

При наличии достаточных оснований полагать, что денежные средства или иное имущество передаются третьим лицам в результате мошенничества, необходимо оперативно использовать предусмотренные законом механизмы для их сохранения, в том числе решать вопрос о наложении ареста.

На практике же нередко происходит наоборот: сначала человек лишается денег, затем обращается в полицию, и только после этого начинаются действия по поиску и сохранению имущества. К этому моменту деньги уже могут быть переведены на другие счета, выведены за границу или преобразованы в другое имущество.

Поэтому сначала следует определить, действительно ли нужны изменения в законе или проблему можно решить путем единообразного разъяснения и более оперативного применения уже действующих норм. Если Ассоциация финансовой отрасли и полиция подготовят соответствующие предложения, это может быть полезно.

Элеонора Бушмане-Звайгзне:

— Уже существуют рабочие группы, занимающиеся такими вопросами. Обсуждаются дополнительные полномочия и обязанности операторов связи по борьбе с мошенничеством.

Но законодательные изменения обычно происходят значительно медленнее, чем банки совершенствуют технические алгоритмы обнаружения подозрительных операций.

Главная сложность остается прежней: мошеннические схемы постоянно меняются и становятся всё более изощренными. Поэтому банкам, полиции, операторам связи и законодателям приходится совершенствовать методы защиты практически непрерывно.

×
#полиция #недвижимость #банки #пенсионеры
Иконка - заглушка для фотографии автора
Николай Кудрявцев
Все статьи
0
1
2
1
0
1

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: vugd
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: городской канал
Изображение к статье: Женщина у компьютера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире
Изображение к статье: Как отличить натуральную кожу от заменителя
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
3
Изображение к статье: Витантоньо Ловалло
Lifenews
1
Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео